Un alcolock durant un an pour le bourgmestre de Beveren

Le véhicule du bourgmestre de Beveren Marc Van de Vijver va être équipé d'un alcolock pendant un an, selon une décision du tribunal de police de Saint-Nicolas (Flandre orientale). Le bourgmestre, qui avait provoqué un accident avec des dégâts matériels alors qu'il était en état d'ébriété, écope également d'un retrait de permis d'un mois.

L'accident s'était produit le 22 juin 2023 à Beveren. M. Van de Vijver avait percuté une voiture en stationnement et avait lui-même appelé la police locale. Le conducteur avait 2,3 promille d'alcool dans le sang. Son permis de conduire lui avait été retiré sur le champ pour une période de 15 jours. L'homme avait présenté ses excuses dans la foulée. "Un bourgmestre doit faire preuve d'exemple et je ne l'ai pas fait. Depuis lors, si je prends le volant, je pratique la tolérance zéro. Si ce n'est pas possible, j'envisage une autre solution de transport."