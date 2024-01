Un blessé grave dans un accident à Comines

L'accident s'est déroulé en direction de la place de Warneton. "Une voiture a tenté un dépassement mais a glissé en raison des conditions météorologiques. On déplore un blessé grave dont le pronostic vital est engagé", indiquait dimanche vers 16h30, le parquet de Tournai-Mons. Le véhicule, seul en cause, était occupé par deux hommes. La voiture était immatriculée en Pologne.

"Après une sortie de route, le véhicule a heurté le portail d'une habitation, s'est retourné et a terminé sa course sur le toit. L'avant de la voiture était bloqué. Le conducteur était inconscient. Il a été désincarcéré et sorti par la portière avant droite de la voiture. Il a été pris en charge par les urgentistes. Ses jours sont en danger", explique le lieutenant Fabrice Hubaut qui a dirigé l'intervention. "Sous la violence du choc, le passager avant a été propulsé sur les sièges situés à l'arrière. On l'a désincarcéré et sorti par le haillon arrière de la voiture. Le passager, également blessé, était conscient", poursuit l'officier. Les deux victimes, âgées d'une quarantaine d'années, ont été admises en milieu hospitalier à Roulers et Menin.