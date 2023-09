Un boxeur agresse un commerçant qui lui refuse un crédit de 20 cents

Le commerçant avait refusé la demande de crédit. Le client s'était alors énervé et avait rendu un des articles achetés au commerçant. Il lui avait ensuite réclamé fermement de lui rembourser la différence. L'altercation physique avait débuté lorsque le commerçant énervé par le comportement du client était sorti de son comptoir pour s'expliquer. Mais ce boxeur avait alors frappé le commerçant, estimant qu'il était de bonne foi et qu'il avait le droit de se défendre.

Le commerçant a subi une incapacité de travail de six jours après ces faits de coups et blessures. Le prévenu avait été condamné par défaut à une peine ferme de huit mois de prison et son opposition avait été jugée irrecevable. Le parquet général a requis la confirmation de la peine de huit mois de prison. La défense, Me Zevenne, a sollicité la suspension du prononcé ou une peine de travail.

L'arrêt sera prononcé le 12 octobre.