Un camion renversé sur le ring de Bruxelles risque de provoquer des files

Vers 05h00 du matin, un camion s'est renversé sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem-Henneaulaan. Le camion a traversé la berne centrale. Trois voies sont bloquées sur le ring intérieur et deux sur le ring extérieur. "Nous nous attendons à une heure de pointe matinale difficile sur le ring de Bruxelles", a déclaré Peter Bruyninckx du centre flamand de la Mobilité. "Les perturbations pourraient se poursuivre pendant un certain temps." L'accident a provoqué une fuite de carburant et le camion a perdu une partie de son chargement (céréales).