Un corps sans vie découvert dans le métro bruxellois: le médecin légiste donne ses premières conclusions

La circulation des métros bruxellois des lignes 2 et 6 entre les stations Rogier et Porte de Hal a été rétablie en début d'après-midi, a indiqué jeudi la porte-parole de la Stib.

Un agent de la Stib a découvert jeudi matin des restes humains sur les voies dans le tunnel entre les stations de métro Porte de Namur et Louise. La police et les secours ont été appelés et se sont rendus sur place, tout comme le parquet et le laboratoire de la police fédérale.