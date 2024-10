Un couple condamné à six ans pour agression sexuelle sur leur fille adoptive de 14 ans

Le tribunal correctionnel de Hasselt a condamné vendredi un restaurateur de 63 ans originaire de Hasselt et sa femme de 53 ans à six ans de prison chacun pour avoir agressé sexuellement leur fille adoptive de 14 ans. Ils ont également été condamnés à une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une période de cinq ans.

Les agressions ont eu lieu entre le 31 mars 2019 et le 19 août 2020, alors que la fille était âgée de 14 et 15 ans. Elle était venue de Syrie en Belgique avec son père biologique en 2015, tandis que sa mère biologique était restée dans son pays d'origine. Elle s'est donc retrouvée chez les deux prévenus, qui l'ont accueillie en tant que famille d'accueil.

Dans un premier temps, l'affaire a été classée pour faute de preuves, mais une autre plainte avec constitution de partie civile a suivi avec un complément d'enquête, de sorte que l'affaire est maintenant jugée. La victime avait parlé de l'agression à son conseiller pédagogique à l'école, après quoi une plainte a été déposée auprès de la police. Le tribunal a parlé de faute grave, les prévenus n'ayant pas contrôlé leurs pulsions et n'ayant pas respecté l'intégrité psychologique et physique de la victime. La victime et sa mère ont reçu 14.595 euros de dommages et intérêts.