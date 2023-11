Un an de prison ferme pour un jeune voleur en aveu de l'ensemble des préventions

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi en fin d'après-midi à une peine d'un an de prison ferme Ali A. Le prévenu, âgé de 25 ans et détenu à la prison de Jamioulx, était en aveu d'avoir volé des véhicules et des objets se trouvant à l'intérieur de voitures. Le ministère public avait requis une peine de deux ans de prison.