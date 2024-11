Un dentiste de Hooglede soupçonné d'agression sexuelle sur une adolescente: "Je lui ai demandé si je pouvais toucher son ventre"

Les faits se seraient déroulés dans le cabinet du dentiste à Gits, une section de la commune de Hooglede, le 6 novembre dernier. Le septuagénaire aurait porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une patiente de 16 ans. La jeune fille a porté plainte à la police, accompagnée par sa mère.

Interpellé le 12 novembre, le dentiste a reconnu qu'il avait eu un comportement inapproprié et "non professionnel", mais a nié avoir agressé sa patiente. "Je lui ai fait un compliment sur son ventre ferme, et lui ai demandé si je pouvais toucher et elle a dit oui", a-t-il indiqué. "Je lui ai suggéré de devenir mannequin et je lui ai donné un baiser sur la joue parce qu’elle allait bientôt fêter son anniversaire. Je reconnais que mon comportement n’était peut-être pas approprié. J’en ai honte, mais je ne l’ai certainement pas agressée." Quelques jours plus tard, le 12 novembre, le dentiste est interpellé par la police.