Un enfant sauvé de la noyade à Plopsaqua Hannut: il a été placé dans un coma artificiel

Sarah nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous. Elle nous raconte : "Noyade d'un petit garçon à Plopsaqua Hannut, après des essais de réanimations, il est parti en ambulance". Une hannutoise présente sur place corrobore ce déroulé des faits : "Un sauveteur l'a vu flotter, ils lui ont fait un massage cardiaque, de l'eau est sorti de sa bouche et de son nez. Il est parti avec le SMUR, il pleurait".

Coma artificiel

Contactés par nos soins, les pompiers nous confirment qu'un enfant n'était plus conscient et a dû être réanimé. L'enfant a été dépêché à la Clinique CHC MontLégia, à une trentaine de kilomètres du parc aquatique. Il n'était pas conscient à son arrivée et aurait été pris de convulsions. Il a donc été placé dans un coma artificiel et intubé.