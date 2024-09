Un homme placé sous mandat d'arrêt pour détention de stupéfiants à Bruxelles

Un homme a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé du chef de détention de stupéfiants manifestement destinés à la vente, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles-Capitale/ Ixelles. D'importantes quantités de drogue avaient été découvertes au domicile du suspect fin août.

Une fois arrivés sur place, ils ont interpellé un suspect, qui s'est avéré être en possession de 25 grammes de cocaïne et de plus de 2.000 euros en liquide. À la suite de l'interpellation, une perquisition a été menée au domicile du suspect.

Quelque 5,7 kg de cannabis, plus d'un kilogramme de résine de cannabis, 440 pilules d'ecstasy, environ 330 grammes de crystal meth, une petite quantité de cocaïne, une arme factice ainsi que 13 cartouches pour arme à feu ont été découverts. Tout a été saisi et le suspect a ensuite été mis à la disposition du parquet. Ce dernier a requis une juge d'instruction, qui a décidé de placer le suspect sous mandat d'arrêt et de l'inculper pour détention de stupéfiants manifestement destinés à la vente.