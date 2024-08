Un homme recherché arrêté à Ostende après une baignade

Ils ont prévenu les services de secours et une opération de recherche a été lancée. La police et les pompiers se sont rendus sur place. Après environ une demi-heure, l'homme est sorti de l'eau près du Kursaal, en bonne santé et par ses propres moyens.

Entre-temps, la police avait pu déterminer son identité grâce aux objets laissés sur la plage. Il s'agissait d'un Gantois de 28 ans qui était recherché. La police l'a interpellé et il a été placé en détention mardi matin.