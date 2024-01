Un jeune homme décède dans un accident de la route à Furnes

L'accident s'est produit jeudi soir le long de la Moeresteenweg, une route de campagne entre De Moeren et Houtem. Dans un virage, le conducteur de la voiture a perdu le contrôle du véhicule et s'est retrouvé dans un ruisseau. Le jeune homme a été transporté dans un état critique à l'hôpital et est décédé ensuite.