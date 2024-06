Un journaliste écope de 2.000 euros d'amende pour violation de la vie privée

Dirk Selis avait écrit en 2021 un article sur le fait que Veerle Heeren et son fils avaient été vaccinés contre le Covid avant les personnes de plus de 85 ans et les prestataires de soins. Cet article avait été publié sur le site d'informations locales Trudocs.

Le journaliste avait reçu une capture d'écran et fait vérifier certains codes par une pharmacienne. La capture d'écran montrait également le nom de Veerle Heeren. Celle-ci avait été suspendue six mois en raison du scandale de la vaccination.