Un mineur en IPPJ après une agression à Saint-Ghislain

La scène a été filmée et deux suspects ont rapidement été identifiés et interpellés par les policiers locaux. L'individu qui a porté les coups a été privé de liberté le 17 mai et auditionné avant d'être présenté devant le Juge de la Jeunesse qui décidé de le placer en Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ).

Le second suspect a, quant à lui, été auditionné mais il n'a pas été privé de liberté.