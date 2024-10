Un père de famille perd la vie sur l'A19: une conductrice fantôme récidiviste à l'origine de l'accident

Les services de secours ont été appelés à intervenir peu après 09h00 samedi pour un accident sur l'autoroute A19 en direction de Ypres. D'après les constatations de l'expert en circulation, un véhicule s'est engagé à contresens sur la chaussée et est ensuite entré violemment en collision avec la voiture d'une famille originaire de Frasnes-lez-Anvaing (Hainaut).

Une femme, âgée de 40 ans et originaire de Frasnes-lez-Anvaing, se trouve dimanche toujours entre la vie et la mort après un accident survenu la veille sur l'autoroute A19, a indiqué la section yproise du parquet de Flandre occidentale. Une conductrice fantôme se trouve à l'origine de l'accident, qui a déjà coûté la vie au mari de la victime.

Le père de famille, âgé de 63 ans, a été tué sur le coup. La mère, âgée de 40 ans, a été transportée dans un état critique à l'hôpital et elle était toujours entre la vie et la mort dimanche, selon le parquet. Une fille de 13 ans a également été grièvement blessée, tandis que sa sœur jumelle a subi des blessures plus légères.

La conductrice fantôme a également été emmenée à l'hôpital. Celle-ci sera présentée dimanche soir à un juge d'instruction, qui devra décider de la placer sous mandat d'arrêt ou non.

Samedi matin, elle avait déjà été impliquée dans un autre accident à Menin, selon le parquet. Le ministère public a par ailleurs indiqué que le jour avant l'accident, la suspecte avait comparu devant un tribunal de police.