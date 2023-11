Un piéton décédé à Châtelineau: la thèse accidentelle confirmée

Les secours et la police locale sont intervenus mardi soir à proximité d'un magasin Lidl et de la maison de repos du Sart Allet à Châtelineau. Un homme est décédé après avoir été percuté par un véhicule. Avisé des faits, le parquet de Charleroi a confirmé, mercredi matin, la thèse accidentelle. "Le conducteur ne circulait pas à une vitesse excessive et les différents contrôles effectués sur lui pour une possible conduite sous influence se sont avérés négatifs", a précisé Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi.

Selon l'autorité judiciaire, le piéton semblait déjà se trouver au sol au moment de l'accident. Un expert roulage et un médecin légiste ont été désignés. "Pas mal de témoins ont été entendus et il semblerait que la victime était accompagnée par deux personnes. Mais ces dernières ont pris la fuite avant l'arrivée des secours et de la police", a ajouté le parquet de Charleroi. Le conducteur ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires.