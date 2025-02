Un poids lourd en travers de l'E40 en direction de l'Allemagne: des problèmes de circulation à prévoir

"Accident et fermeture de l'autoroute E40 vers Eupen", "Accident sur la E40 entre la sortie Elsaute et Eupen, un camion prenant toute la bande de circulation en plus de la bande d’arrêt urgence": vous êtes plusieurs à nous avoir signalés via le bouton orange Alertez-nous un incident de la circulation sur l'autoroute menant vers l'Allemagne ce samedi en tout début d'après-midi.

De leur côté, les pompiers de la zone VHP (Vesdre - Hoëgne & Plateau) confirment une intervention à hauteur de Welkenraedt sur l'E40 "suite à un accident impliquant un poids lourd".

Sans plus de détails pour le moment, les secours soulignent que des problèmes de circulation sont à prévoir.