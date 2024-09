Un septuagénaire belge porté disparu en Albanie depuis huit jours

Mark Joris, un habitant de Mortsel en province d'Anvers, effectuait le "High Scardus Trail", un parcours de randonnée qui débute au Kosovo, traverse l'Albanie et se termine en Macédoine du Nord. Lundi 9 septembre, le septuagénaire est arrivé dans un refuge en Albanie où il avait prévu de rester jusqu'au mercredi 11 septembre. Il devait ensuite continuer sa route vers la Macédoine du Nord.

L'homme n'a cependant plus donné signe de vie depuis le 11 septembre.

Mesurant 1m82 et de corpulence mince, Mark Joris a les yeux bleus et les cheveux gris courts. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleue. Il était également équipé d'un sac à dos de randonnée et d'une tente verte.