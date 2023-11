Un suspect interpellé dans l'enquête sur la mort d'une avocate à Hautem-Saint-Liévin

Les faits se sont déroulés au domicile de l'avocate où un homme s'est présenté vers 13h15 et a ouvert le feu sur l'avocate et son fils. L'avocate a succombé à ses blessures.

Le suspect avait pris la fuite à pied, selon la police. L'homme était vêtu d'une salopette ou d'un cache-poussière vert ou bleu et portait un sac à dos gris ou de couleur foncée. "L'homme a probablement entre 60 et 65 ans. Il mesure 1,80 mètre, est de corpulence normale, chauve, avec des cheveux gris courts et s'exprime en néerlandais", avait précisé la police fédérale dans un avis de recherche.