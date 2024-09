Un Wanzois condamné à 10 ans pour des viols sur 13 femmes

La cour d'appel de Liège a condamné mardi un Wanzois âgé de 35 ans à une peine de 10 ans de prison pour avoir commis des faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Treize victimes avaient déposé plainte contre lui.

Les faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle s'étaient déroulés entre janvier 2016 et octobre 2022. Il était aussi reproché au prévenu des faits de séquestration, d'exhibitionnisme, de voyeurisme et de coups.

Treize victimes avaient déposé plainte et cinq s'étaient constituées parties civiles. Elles s'étaient retrouvées suite à un appel lancé par l'une d'elles sur Facebook.