Une bande agressait, menaçait et volait les promeneurs du Parc du Cinquantenaire à Bruxelles: 10 suspects ont été arrêtés

La zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles, en collaboration avec la zone de police Montgomery, a identifié et interpellé une bande qui agressait les promeneurs du Parc du Cinquantenaire. Les arrestations ont fait suite à diverses perquisitions menées ces derniers jours.



Entre début septembre et fin octobre, les suspects ont commis plusieurs vols en agressant les victimes, souvent en groupe. Les promeneurs ont été contraints à remettre leurs objets de valeur et se sont fait voler les cartes bancaires, qui ont été utilisées par la suite pour retirer de l’argent. De plus, les victimes ont parfois été menacées avec le couteau à la gorge, et d'autres ont reçu des coups de poing au visage, entraînant une incapacité de travail.

Cinq majeurs et cinq mineurs arrêtés



Un travail de recherche a permis aux deux zones de police d’identifier les suspects un par un. Une fois l'ensemble de la bande identifiée, plusieurs perquisitions ont été menées au cours de la semaine du 6 novembre. Lors de ces perquisitions, 10 suspects ont été arrêtés, tant mineurs que majeurs.



Les 10 suspects ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles, qui a requis un Juge d'instruction. Cinq majeurs ont été placés sous mandat d'arrêt. Les cinq mineurs ont été mis à la disposition d'un Juge de la jeunesse, qui a décidé de placer 4 suspects dans un IPPJ en régime fermé et un suspect en IPPJ en régime ouvert. L'enquête se poursuit afin de déterminer si les suspects sont impliqués dans des faits antérieurs.