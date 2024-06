Une des victimes des Tueurs du Brabant dénonce une "justice corrompue"

David Van de Steen, qui avait été grièvement blessé et perdu sa sœur aînée et ses parents lors de l'attaque du Delhaize d'Alost alors qu'il n'avait que 9 ans, n'a délibérément pas assisté à la réunion de vendredi. "Je refuse obstinément d'avoir à écouter comme un petit enfant ce que je peux ou ne peux pas croire au sujet de leur enquête", a-t-il écrit sur Facebook.

Le parquet fédéral a invité vendredi les proches et la presse afin d'annoncer la clôture officielle de l'enquête sur les Tueurs du Brabant, dont les attaques, principalement dans des supermachés, ont fait 28 morts en 1983 et 1985. Même si la décision était quelque peu attendue, elle reste une pilule amère à avaler pour de nombreux proches.

"À 48 ans, personne n'a besoin de me dire à quel point les choses sont corrompues depuis 40 ans", a-t-il dénoncé. "Les familles politiques et de la noblesse sont protégées jusqu'à ce jour. Quiconque dit le contraire peut rejoindre le 'parquet fédéral'. Je ne peux pas et je ne veux plus me laisser faire par un système judiciaire incompétent et corrompu."