Une dizaine d'interpellations et une fabrique illégale de cigarettes démantelée à Saintes

Une fabrique de cigarettes a été découverte à Saintes, avec une chaîne de production et une machine à couper le tabac. Huit millions de cigarettes de marque Marlboro et 30 tonnes de tabac coupé ont été saisies.

Les montants éludés (droits d'accise, droits d'accise spéciaux et TVA) pour les cigarettes s'élèvent à plus de 3,8 millions d'euros et pour le tabac coupé à plus de 9,7 millions d'euros.

Le site brabançon était équipé de logements pour les travailleurs. Sept suspects de nationalité ukrainienne, quatre Moldaves et deux Grecs ont été interpellés et placés en détention pour interrogatoire.

Des entrepôts de précurseurs de cigarettes ont également été découverts à Ransart, dans l'entité de Charleroi, ainsi qu'à Tamines et Mornimont, en province de Namur.

En début de semaine, une descente a eu lieu dans un entrepôt à Lierde, en Flandre orientale. Un tambour de séchage et deux machines à couper le tabac ont été saisis, ainsi que du tabac brut et 10.000 cigarettes électroniques.

Les douanes néerlandaises ont saisi deux remorques de camion contenant des machines de production en Hollande méridionale.

Près de 200 millions de cigarettes ont été saisies et 9 sites de production démantelés par les douanes belges en 2024.