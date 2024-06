Une habitation ravagée par le feu à Comines

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi matin, à 08h20, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située au n°8 du chemin d'Alluin dans la localité de Bas-Warneton (Comines). Venant des casernes de Warneton et d'Évregnies, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Les pompiers wallons, aux ordres du capitaine Jimmy Lahousse, ont reçu des renforts venant de proches casernes flamandes. À l'arrivée des premiers secours, la maison était déjà embrasée et une importante colonne de fumée se dégageait du bâtiment en feu.

Très rapidement, un périmètre de sécurité a été mis en place et plusieurs accès et routes ont été bloqués par la police. Via le système d'alerte "BeAlert", la bourgmestre de Comines-Warneton, Alice Leeuwerck, a invité les riverains à tenir portes et fenêtres closes. "Les habitants du chemin d'Halluin et du Bas-chemin sont appelés à rester confinés chez eux. Pour les riverains du centre-ville de Comines et du secteur rue et chaussée de Warneton, veuillez préventivement fermer les portes et les fenêtres de vos habitations", dit-elle dans son message.