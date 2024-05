Une personne placée sous mandat d'arrêt après un hold-up à Ath

Les faits se sont déroulés vendredi soir, peu avant 19h00, dans le magasin implanté au Marché au Lin. En début de soirée, deux hommes, portant des capuches sur la tête et des masques noirs sur le visage, ont fait irruption dans le magasin.

Un des individus a immédiatement exhibé une arme de poing et l'a pointée en direction de la caissière. Le braqueur a ensuite dirigé son arme vers l'ensemble du magasin. L'auteur présumé a ensuite donné un sac en plastique à la caissière afin que celle-ci y place le contenu de sa caisse. Pendant ce temps, son complice surveillait l'entrée du shop. Sous la pression de l'agresseur, la caissière s'est exécutée. L'agression a été très rapide et personne n'a été blessé. Une fois le sac rempli et remis aux deux malfaiteurs, les individus ont pris la fuite à pied. Les deux suspects ont été interpellés le soir même à Ath.