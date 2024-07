Une quatrième personne décédée dans un accident mortel à Mouscron

L'accident s'est produit dimanche soir sur la voie express, à la sortie du tunnel de Mouscron. Un premier bilan faisait état de trois victimes. Le parquet de Tournai-Mons a finalement indiqué lundi après-midi que l'accident a mené au décès de quatre personnes.

"Les faits se sont déroulés dimanche entre 21h30 et 21h36. Les quatre personnes décédées sont très jeunes. Elles sont nées entre 2002 et 2003. Il y a un Belge et trois Français", a expliqué Julie Baiwy, substitut de garde auprès du parquet. "Le véhicule est seul en cause. Un expert automobile est descendu sur les lieux. Le véhicule roulait beaucoup trop vite, a perdu le contrôle et a percuté un arbre. Tout est calciné", a-t-elle ajouté.