Une société de logements jugée mardi pour pratiques de marchand de sommeil

"L'exploitation à laquelle sont exposés les locataires, principalement sans-papiers, n'est pas une fatalité", a communiqué lundi le Front anti-expulsions qui soutient l'action en justice des anciens locataires de la rue des Coteaux. "Elle est construite et entretenue par les choix politiques passés et actuels. La marchandisation du logement, l'abandon du droit au logement par les pouvoirs publics et l'impunité des propriétaires illégaux alimentent les pratiques de marchands de sommeil. Tout cela est couplé à une politique migratoire illégale et indigne d'un État de droit", a dénoncé le groupe. Selon lui, la Belgique crée donc les conditions d'une exploitation massive des sans-papiers par des propriétaires peu honnêtes.