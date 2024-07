Une troisième interpellation après l'incendie criminel de Nice

Trois départs de feu au 1er, 2e et 3e étages, avec des produits accélérateurs, ont été relevés. Mais les flammes ont surtout sévi au 7e et dernier étage, où un appel d'air a provoqué un violent embrasement dans l'appartement d'une famille d'origine comorienne, faisant sept morts dont trois enfants de cinq, sept et 10 ans et un adolescent de 17 ans.

Le conducteur de la voiture s'est présenté dès le 18 juillet et l'un des incendiaires présumés, qui portait des traces de brûlures aux jambes, a été interpellé dimanche en région parisienne. Tous deux étaient connus des services de police pour des faits mineurs.

Ils ont été mis en examen mardi et placés en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en particulier pour "destruction volontaire par incendie en bande organisée ayant entraîné la mort". Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité.