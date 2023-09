USA: des restes humains retrouvés dans un alligator de quatre mètres en Floride

L'identité de la victime n'a pas été dévoilée et une enquête reste en cours. Il n'est pas encore déterminé si l'alligator est responsable de son décès ou non.

Le reptile a été extrait de l'eau d'un canal non loin de jardins botaniques et a été euthanasié, selon le bureau du shérif local. L'équipe de plongeurs a aussi découvert des restes humains d'une personne adulte dans la voie d'eau.

Un résident local affirmé se promener dans les environs et avoir aperçu l'alligator avec un corps dans les crocs. Il a couru auprès des pompiers les plus proches pour alerter les autorités.

Statistiquement, une attaque d'alligator est très rare et presque jamais fatale. Seules deux attaques mortelles ont été recensées cette année en Floride.

Les données du centre américain pour la prévention et le contrôle des maladies ne répertorient que 10 attaques mortelles par ces reptiles dans le sud-est des USA entre 1999 et 2019. Au cours de cette période, il y a eu cinq fois plus de personnes tuées par des chiens, et douze fois plus par la foudre.