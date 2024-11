Youri a sauvé la vie d'un adversaire lors d'un match de vétérans, "il n'avait ni pouls ni respiration"

Youri Battoia et son ami Anthony ont sauvé la vie d'un adversaire victime d'une crise cardiaque lors d'un match de football de vétérans dans la région de Charleroi. Le militaire de 38 ans nous raconte ce qu'il s'est passé.

"Mon copain Anthony, avec qui je suis à l'armée et que je connais depuis plus de 20 ans était juste à côté. Le joueur de Gosselies faisait comme une crise d'épilepsie, mais en fait il convulsait. Anthony l'a mis en position latérale de sécurité, mais il n'avait ni pouls ni respiration. C'était une crise cardiaque. Il m'a directement regardé et j'ai demandé pour le défibrillateur", raconte Youri, non sans émotion.

Ce vendredi 8 novembre, Ligny recevait Gosselies pour un match de football de vétérans. Une rencontre aux allures ordinaires mais qui a basculé en seconde période quand un joueur de Gosselies s'est effondré au milieu du terrain. "Il s'est plaint à un coéquipier qu'il ne se sentait pas bien et 10-15 secondes après, il s'est écroulé en tremblant", explique Youri, un joueur de Ligny.

Si vous être confronté à pareille situation, voici quelques conseils sur les bons gestes à adopter. Le premier réflexe à avoir est évidemment d'appeler le 112 pour donner les infos suivantes: la cause de l'appel, votre nom, et l'endroit précis de l'accident.

La victime présenterait des antécédents médicaux. Elle aurait déjà fait deux infarctus et subi un pontage cardiaque.

Embarqué dans un hôpital de la région de Charleroi, le joueur allait mieux ce lundi matin. "Il m'a téléphoné. Il avait toute sa tête et m'a remercié. Le médecin m'a dit qu'il était en vie et qu'il n'avait pas séquelles grâce à notre intervention", déclare notre témoin, rassuré.

Les deux militaires, formés aux premiers secours, ont donc entamé les soins. "Pendant ce temps, ils ont commencé le massage cardiaque, avec deux insufflations toutes les 30 pressions". Au total, la victime a reçu 4 chocs et Youri et Anthony se sont relayés pour effectuer le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée du SMUR.

En attendant les secours, vous pouvez entamer un massage cardiaque: 30 fortes pressions au milieu du thorax, en enfonçant le sternum de 5 à 6 centimètres sur un rythme entre 100 et 120 pressions par minute (soit le rythme de la chanson "Stayin’ Alive" des Bee Gees).

Si un défibrillateur est disponible sur les lieux de l'accident, utilisez-le. Dénudez la victime et placez les électrodes sur son thorax. Écartez ensuite les personnes présentes le temps de l'analyse et du choc électrique par la machine. Pratiquez le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée de l'appareil et entre les chocs si nécessaire, précise la Ligue cardiologique belge.

En Belgique, tous les clubs sportifs doivent obligatoirement disposer d'un défibrillateur. Une application mobile est également disponible, "Reanim" et vous permet de localiser le défibrillateur le plus proche. Elle vous rappellera également les gestes de premiers secours grâce à des illustrations et des vidéos.