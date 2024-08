Charles III dénonce les violences "d'un petit nombre" et appelle au "respect mutuel"

Le roi Charles III a remercié vendredi l'action de la police face aux récentes émeutes d'extrême droite qui ont touché le Royaume-Uni, attribuant les violences à "la délinquance d'un petit nombre" et appelant "au respect et à la compréhension mutuels".

Lors d'entretiens téléphoniques avec le Premier ministre Keir Starmer et les responsables de la police, "le roi a fait savoir qu'il avait été très encouragé par les nombreux exemples d'esprit de solidarité qui se sont opposés aux agressions et à la délinquance d'un petit nombre avec la compassion et la résilience du plus grand nombre", a indiqué un porte-parole du palais de Buckingham alors que le silence du monarque depuis dix jours suscitait des critiques.