Info trafic: comment circule-t-on ce lundi matin?

07h10

Les ralentissements s'intensifient pour rejoindre Bruxelles

Bonne nouvelle : les panneaux d'isolants perdus par un camion sur l'E411 à hauteur de Libin en direction du Luxembourg ont été ramassés. Plus d'encombres à ce niveau.

A Bruxelles, 3 zones de ralentissements habituels sur le ring : entre Expo et Machelen vers Zaventem puis plus loin avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. Vous ralentissez aussi entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

On y ajoute aussi 10 minutes sur la fin de l'E429 entre Tubize et Halle vers le ring de Bruxelles.