Info trafic: la E40 a été dégagée à Sterrebeek, mais des ralentissements subsistent

08h38 Des files autour de Bruxelles Toujours cette circulation alternée sur la Nationale 57 à hauteur de Braine-le-Comte en direction de Familleureux suite à la présence d'un camion en panne. Au niveau des files autour de la Capitale : 3 zones présentent toujours des ralentissements de 20 minutes : entre Expo et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo et dans l'autre sens entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle. Sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles et de l'E411 Namur-Bruxelles, vous devez ajouter 10 minutes vers Bruxelles.

08h09 La E40 a été libérée à Sterrebeek L'accident sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek a été dégagé et la circulation est normalisée avec moins de 10 minutes entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Un camion est en panne sur la Nationale 57 à hauteur de Braine-le-Compte en direction de Familleureux. La circulation s'effectue de manière alternée sur une bande de circulation. On vous signalera aussi quelques ralentissements suite au chantier de l'E42 entre l'échangeur de Thiméon et la sortie 16bis "Gosselies" en direction de Namur. Vous ralentissez en venant de Mons entre Courcelles et Gosselies-Nord. Quelques coups de frein également sur l'A54 venant de Nivelles entre Luttre et l'échangeur de Thiméon. Le chantier sur l'E42 est prévu jusqu'au samedi 9 novembre.

07h29 L'accident sur la E40 provoque des ralentissements L'accident signalé juste après 7h sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek complique donc votre circulation vers la capitale. Deux bandes sont obstruées et vous ralentissez maintenant de 45 minutes sur 7 km entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. Au nord de Bruxelles, les files ont augmenté avant le chantier d'Anderlecht avec maintenant 20 minutes à ajouter entre Jette et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest. On rappelle aussi cet accident entre un camion et une voiture sur la nationale 5 Philippeville-Charleroi à hauteur de Tarcienne vers Charleroi. Prudence si vous passez par là.

07h20 Un accident signalé sur l'E40 Un accident est signalé sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek. Une bande de circulation est obstruée en direction de Bruxelles. Les files débutent entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min) Un second accident est signalé sur la Nationale 5 Couvin-Philippeville-Charleroi à hauteur de Tarcienne en direction de Charleroi. Un camion et une voiture sont impliquées et bloquent la bande de droite vers Charleroi. Les files se concentrent encore à cette heure autour de la capitale, aux abords des chantiers. 10 minutes à ajouter --> Entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle --> Entre Expo et Machelen vers Zaventem --> Entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo

06h49 Premiers ralentissements Un véhicule est signalé en panne sur l'E19 Bruxelles-Mons à hauteur de Nivelles-Sud en direction de Mons. Il est immobilisé en berme centrale. Les premiers ralentissements sont observés sur le ring de Bruxelles de Strombeek-Bever à Machelen vers Zaventem et bien évidemment avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. Vous perdez actuellement 10 minutes.