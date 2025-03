Double assassinat à Kraainem: les trois accusés déclarés coupables du meurtre de Magali Wagner et de sa fille

Pierre Devalet, Beby Ngongi et Vincent Léglise ont tous les trois été déclarés coupables, comme auteur ou co-auteur, des assassinats de Magali Wagner, la compagne de Pierre Devalet, et Coline Ghinet, la fille de celle-ci.

Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a déclaré, jeudi soir peu avant minuit, Pierre Devalet, Beby Ngongi et Vincent Léglise tous trois coupables, comme auteur ou co-auteur, de l'assassinat de Magali Wagner, compagne de Pierre Devalet, et de la fille de celle-ci, Coline Ghinet. Les crimes ont été commis dans la maison des victimes à Kraainem, au cours de la nuit du 23 au 24 mars 2022.

Plusieurs mois après les faits, Pierre Devalet a avoué avoir commandité les crimes. Par ailleurs, une enquête de téléphonie approfondie a permis de mettre en exergue de très nombreux contacts entre d'une part Pierre Devalet et Vincent Léglise, un ami de son frère, et d'autre part entre Vincent Léglise et son ami Beby Ngongi.

Le 24 mars 2022 vers 20h00, les corps sans vie de Magali Wagner, âgée de 46 ans, et de sa fille, Coline Ghinet, âgée de 17 ans, ont été découverts dans leur maison à Kraainem. Leur décès remontait à plusieurs heures. Mère et fille avaient été tuées de plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de la gorge, après avoir été droguées.

Tous les trois coupables

Les jurés ont relevé que les aveux de Pierre Devalet étaient corroborés par différents éléments d'enquête, notamment le fait qu'il avait emprunté de l'argent auprès de diverses personnes pour un montant total de 40.000 euros, ce qui correspond au SMS que Vincent Léglise lui avait envoyé disant: "30 non, 40 oui".

Ils ont considéré que Pierre Devalet a "prémédité son crime de longue date" et qu'il n'a "jamais renoncé à son projet". Ils ont aussi établi que son intention était bien de faire disparaître Magali mais aussi Coline, car les faits ont été commis durant une semaine où l'adolescente, dont les parents avaient la garde alternée, séjournait chez sa maman.

Les jurés ont ensuite estimé que la culpabilité de Beby Ngongi résultait de la présence de plusieurs traces, sur la scène de crime, contenant son profil ADN, et du fait que le sang des victimes a été découvert dans la voiture de Magali Wagner sur le volant, le pommeau de vitesses, les pédales et le frein à main. Or, Beby Ngongi a reconnu être celui qui a déplacé ledit véhicule le 24 mars 2022 vers 05h00. Il niait toutefois être celui qui a tué les deux femmes.

Enfin, les jurés ont considéré que Vincent Léglise était lui aussi au centre du projet criminel, malgré ses dénégations. "Il était le seul à avoir des contacts avec d'une part Pierre Devalet, et d'autre part avec Beby Ngongi. De plus, la remise de l'argent était systématiquement organisée par l'entremise de Vincent Léglise et c'est lui qui organise les deux seules rencontres physiques qui ont eu lieu entre Pierre Devalet et Beby Ngongi quelques jours avant les faits", expose l'arrêt de la cour.

"C'est lors de ces rencontres que Pierre Devalet a expliqué à Beby Ngongi où se trouvaient les clés de la maison et que Beby Ngongi a donné instruction à Pierre Devalet ne pas être présent chez lui le 23 mars au soir et de faire en sorte que les victimes soient sous l'influence de somnifères".

Selon les jurés, la version de Vincent Léglise selon laquelle il n'a fait que mettre en relation Pierre Devalet avec Beby Ngongi pour la réalisation de travaux est "dénuée de toute crédibilité". Son histoire n'est pas compatible avec les messages échangés, notamment avec un SMS du 8 novembre 2021 dans lequel Pierre Devalet lui dit: "n'en parle pas à mon frère".

Le débat sur les peines aura lieu ce vendredi à 10h30.