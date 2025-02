"Une des scènes de crime les plus horribles que j’ai vues dans ma carrière": le procès pour double meurtre à Kraainem s’est ouvert

Le procès de Pierre Devalet et de deux autres accusés s’est ouvert ce matin devant la cour d’assises de Bruxelles. Ils sont jugés pour l’assassinat de Magali et de sa fille Coline, 17 ans.

"C’est une des scènes de crime les plus horribles que j’ai vues dans ma carrière", témoigne Me Jean-Philippe Mayence, avocat des victimes. "Il y a eu un acharnement absolument incroyable. Pour les jurés, ce sera très difficile à entendre quand le médecin légiste décrira les faits et que les photos seront projetées".

Pierre Devalet, un commanditaire qui peine à s’expliquer

Cet après-midi, la cour d’assises a commencé l’interrogatoire de Pierre Devalet, compagnon de Magali et commanditaire présumé du double assassinat. Face aux jurés, il s’effondre : "C'est irréel ce qui s'est passé. J'ai d'énormes regrets", avoue-t-il en pleurant.

Pour son avocat, Me Dimitri de Beco, Devalet peine à expliquer son geste : "Il essaye de l’expliquer aujourd’hui, mais c’est extrêmement difficile. Il faut se mettre dans sa tête, à cette époque, comprendre son état psychologique, ce qu’il estimait subir à la maison, ses souffrances... Il essaye de le faire avec sincérité et de profonds regrets".

À lire aussi Treize des 51 accusés vont être à nouveau jugés en octobre: tout comprendre du procès en appel des viols de Mazan

Mais du côté des victimes, on attend des explications plus précises. "Quand on a des regrets, il faut donner des explications. Quand on ne donne pas d’explications, c’est que les regrets sont faux. C’est aussi simple que ça", tranche Me Sven Mary, avocat des parties civiles.