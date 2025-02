Drame de Strépy: Paolo Falzone saura dans deux mois s'il est renvoyé devant les assises

Partager:

Trois ans après le drame de Strépy, la Chambre des mises en accusation de Mons examine ce lundi la possibilité de renvoyer Paolo Falzone devant une cour d’assises pour meurtre. Une audience décisive pour les parties civiles et les proches des victimes. L'arrêt sera prononcé le 7 avril.

La chambre des mises en accusation de Mons rendra son arrêt le lundi 7 avril prochain concernant le renvoi ou non de Paolo Falzone et de son cousin devant la cour d'assises du Hainaut. Le premier est inculpé de sept meurtres et de plusieurs tentatives de meurtre, alors que le second est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Le 20 mars 2022, au matin, la voiture pilotée par Paolo Falzone avait violemment percuté un cortège folklorique qui procédait au ramassage des Gilles dans le cadre du Carnaval de Strépy-Bracquegnies. L'auto roulait à vive allure dans une zone limitée à 50 km/h. Paolo Falzone et son cousin, passager du véhicule, se filmaient au moment du drame, est-il ressorti de l'enquête. À lire aussi Drame de Strépy-Bracquegnies: Paolo Falzone va finalement sortir de prison sous bracelet électronique

Lundi matin, les avocats des parties civiles et le ministère public ont demandé le renvoi des deux hommes devant les assises, comme l'avait fait la chambre du conseil de Tournai il y a quelques semaines. Me Discepoli, avocat de Paolo Falzone, a, lui, plaidé un renvoi devant le tribunal de police, contestant les sept meurtres et les 78 tentatives d'homicide retenus contre son client. Me Fabrice Guttadauria a, pour sa part, plaidé un non-lieu pour le cousin de Paolo Falzone, passager de l'auto au moment des faits et inculpé de non-assistance à personne en danger. L'avocat estime que l'élément moral fait défaut à la commission de l'infraction en raison de l'état de sidération de son client. Une suspension du prononcé de la condamnation a été plaidée à titre subsidiaire ou une disjonction et un renvoi en correctionnelle pour ce délit. Le bilan fut de six morts et une trentaine de blessés. Une septième victime est décédée ultérieurement. "Une journée décisive" pour les familles des victimes Pour les parties civiles, la qualification des faits ne fait effectivement aucun doute. Me David Gelay, avocat des victimes, insiste sur l’importance de cet examen judiciaire : "C’est une journée décisive. Nous plaidons avec conviction que ce dossier doit être renvoyé devant les assises et qu’il s’agit bien de meurtre".