En manque de personnel, la justice doit laisser tomber certaines affaires, lesquelles?

Vincent Macq a d'abord précisé les dossiers qu'il traitait en priorité. On retrouve parmi ces derniers: les dossiers d'atteinte à l'ordre public et la sécurité des personnes, les dossiers de mœurs, de violences conjugales, de trafic de drogue et de trafic d'êtres humains.

Notre interlocuteur rappelle qu'un parquet fonctionne 24h/24 et que les équipes sont épuisées. Ce "tri" est donc devenu impératif, c'est aussi simple et effrayant que cela, selon le procureur du Roi.

Il rappelle que "quand on désinvestit dans la justice, on désinvestit dans la démocratie." Cela se fait donc au détriment des citoyens et Vincent Macq craint qu'ils n'en viennent à faire justice eux-mêmes. Et la situation ne risque pas de s'arranger d'ici la fin de l'année: aucun budget n'a pu être dégagé pour embaucher du personnel.

