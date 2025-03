Nouveau scandale au Parlement européen: des lobbyistes de Huawei ont-ils corrompu des eurodéputés?

Une vaste enquête pour corruption secoue le Parlement européen. Des perquisitions ont visé des lobbyistes liés à Huawei, soupçonnés d’avoir influencé des eurodéputés par des cadeaux et des virements.

C'est un nouveau scandale de corruption qui frappe le Parlement européen. 21 adresses en région Bruxelloise, en Flandre, en Wallonie, mais aussi au Portugal, viennent d'être perquisitionnées par une centaine d'enquêteurs de la police judiciaire fédérale. C'est ce que révèlent nos confrères du Soir et de Knack, qui ont eu une confirmation du parquet fédéral.

Le parquet fédéral évoque une corruption "discrète" entre 2021 et aujourd’hui, incluant des smartphones Huawei, des billets de matchs ou des virements de plusieurs milliers d'euros via une société portugaise. Selon le parquet fédéral, "la corruption aurait été pratiquée régulièrement et très discrètement de 2021 à ce jour, sous couvert de lobbying commercial".

Des bureaux et domiciles de plusieurs lobbyistes ont été fouillés, et certains ont été placés en garde à vue. La figure centrale de cette enquête serait Valerio Ottati, directeur des affaires publiques de Huawei auprès de l’UE depuis 2019.

Aucun élu belge n’est concerné à ce stade, mais une quinzaine de parlementaires sont dans le viseur. Le parquet fédéral n'exclut pas la possibilité de demander la levée des immunités parlementaires de certains élus.