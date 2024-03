Salah Abdeslam à l’isolement strict en France: y a-t-il une forme de vengeance?

Non, mais il faut différencier la détention préventive de l’exécution d’une peine. En préventive, c’est-à-dire avant le procès, les conditions sont souvent plus dures, la surveillance est plus étroite afin notamment d’éviter le suicide du détenu.

Souvenez nous, avant le procès d’Arlon, Marc Dutroux était surveillé toutes les 7 min 30, y compris la nuit où on éclairait sa cellule. Mais, quand la peine est prononcée, en Belgique, le régime est le même pour tous, sauf exception liée essentiellement au comportement du détenu. S’il refuse la discipline de la prison, il peut être pénalisé et cela influencera son régime mais provisoirement seulement.

En France, il y a des régimes particuliers selon les crimes commis, il y a même des prisons particulières. Chez nous, on a tenté le coup. En Belgique, il y a eu deux ailes "Déradex" pour déradicalisation qui avaient été ouvertes dans deux prisons belges. Aujourd’hui, il reste un détenu dans ces prisons particulières qui se révèlent être un échec.



Pourquoi la France décide-t-elle de lui imposer ce traitement?