"C'est devenu une zone de guerre", "Faut-il qu'on déménage?": des habitants du Peterbos à Anderlecht témoignent

"Vers 4h, j'ai été réveillé par le bruit de tirs en rafale dans la zone du Peterbos, à Anderlecht, suivi du bruit des roues d'une voiture qui a démarré très rapidement. Je me suis figée et mon rythme cardiaque était élevé. Cela a réveillé mon fils de 7 ans. Cette commune est devenue une vraie zone de guerre durant la nuit, ce n'est plus possible pour les habitants", a réagi un riverain. "Ce n’est pas la première fois au Peterbos, mais parfois, ce sont des coups de feu qui laissent penser à des pétards. Mais, ici, c’était de vrais tirs en rafale", a ajouté le riverain.

Faut-il qu'on déménage d'ici?

"Cela devient de plus en plus grave. On vit dans la jungle. Je ne reconnais plus ma ville. Vous vous rendez compte qu'il y a des coups de feu tous les jours, qu'il y a des morts devant nos portes. C'est invivable. On vit dans une zone de guerre. C'est quoi ça comme ville? Je ne comprends pas. Faut-il qu'on déménage d'ici? A un moment donné, il faut utiliser une autre méthode. Venir tirer et tuer des gens, c'est devenu très simple", témoigne une autre personne.

Une habitante du Peterbos dit également être "fortement inquiète" après les nouveaux coups de feu. "Des habitants n’ont pas emmené leurs enfants à l’école. Ils pensent que s’ils sortent, ils peuvent être touchés par une balle perdue. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, et il n’y a pas eu de mesures de sécurité qui ont été prises. Les habitants sont inquiets. Les choses doivent changer."

C'est la troisième fois en trois nuits que ce type d'incident survient dans cette commune. Selon les premiers éléments rapportés, les tirs au Peterbos pourraient s'inscrire dans le cadre d'un règlement de comptes après les fusillades survenues ces deux derniers jours aux abords de la station de métro Clemenceau.