Un millier de petits actionnaires se battent pour 11 milliards d'euros: retour sur l'affaire Fortis qui a secoué la Belgique

Un millier d'anciens actionnaires de la banque Fortis attaquent BNP Paribas et l'État belge et réclame 11 milliards d'euros d'indemnités. Le procès s'est ouvert ce matin à Bruxelles. Le jugement est attendu pour début 2025. Retour sur le "Fortisgate".

Pour comprendre l'affaire, il faut remonter 16 ans en arrière. Début 2008 , la crise des subprimes éclate aux États-Unis. En quelques mois, elle bouleverse la planète entière. "On a beaucoup parlé de tsunami, d'ouragan financier", racontaient les JT de l'époque.

Comment la plus grosse institution financière du pays est-elle devenue, du jour au lendemain, le maillon faible? Le Fortisgate a même bouleversé l'ensemble du système politique ou judiciaire. Tout commence en 2008, en pleine crise des subprimes.

Un contexte très tendu

Notre pays n'est pas épargné: La crise va coûter à ces quatre plus grosses institutions financières des dizaines de milliards d'euros. Avec le gros de l'addition pour Fortis. En 2008, son bénéfice chute de 21 milliards. "Ça commence aussi avec le rachat d'ABN AMRO, un prix surfait", rappelle Yves Delacollette, avocat et expert du secteur financier. "Le fait que Fortis ait racheté à un prix fort une banque qui était trop grande pour elle, dans un contexte très tendu de crise des subprimes, a été le début de la fin de Fortis, si on peut le dire en ces termes."

Le 29 septembre 2008, les gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois prennent le contrôle du groupe en grande difficulté. Pour le sauver, ils y injectent 11 milliards d'euros. "Aujourd'hui, Maurice Lippens a décidé de faire un pas de côté de son poste de président de Fortis", annonçait à l'époque Yves Leterme (CD&V), alors Premier minsitre.

Mais cela ne suffira pas. Le 3 octobre suivant, Fortis est démantelé. Les Pays-Bas rachètent les actifs néerlandais. La Belgique acquiert Fortis Bank pour la revendre quelques jours plus tard au géant français BNP Paribas. "BNP Paribas assurera à Fortis Bank Belgium les conditions nécessaires à la pérennité du groupe bancaire et à son développement", assurait Yves Leterme.