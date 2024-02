Une jeune de 13 ans en fugue, sous la coupe d'un homme connu pour viol, a été retrouvée: la police appelle à la prudence face à la "cyberprédation"

La cellule Disparitions de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, en collaboration avec les services de police français, a retrouvé une adolescente disparue à Bruxelles le 3 février dernier, a communiqué le parquet. Celle-ci avait fugué et suivi en France un homme rencontré via Internet, connu pour des faits de viol.

"La jeune fille séduite, et se sentant en confiance avec l'inconnu, a décidé de quitter ses cours de musique avec son 'petit copain'. Elle l'a ensuite suivi jusqu'en France, pensant avoir trouvé l'homme de sa vie et être prête à quitter le logement familial", détaille le communiqué.

"Une jeune fille âgée de 13 ans, de nature calme et studieuse, a fugué de chez ses parents le 3 février pour un jeune homme rencontré sur Internet. Il a prétendu à la jeune fille avoir 17 ans alors qu'il en avait 19. Cette dernière n'avait pas accès à Internet à son domicile et a donc utilisé des ressources extérieures, sans que ses parents n'en soient avertis", a expliqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, dans un communiqué transmis par le parquet de Bruxelles.

Après investigations, la police a découvert que le jeune homme en question était connu en France pour viol sur personne vulnérable. Avec l'aide des services de police français, elle a retrouvé la jeune fille saine et sauve. "Les services de police tiennent à attirer une nouvelle fois l'attention des jeunes et des parents sur la dangerosité des rencontres en ligne et sur l'existence de la 'cyberprédation'. Il est recommandé de consulter le site Web de Child Focus afin de savoir que faire, en tant que parent, si son enfant a un contact en ligne avec une personne qui semble suspecte", a conseillé la zone de police.