Le Pass VISITWallonia.be franchit le cap des 100.000 adhérents

Le Pass VISITWallonia.be, le pass touristique qui propose des avantages et des réductions pour (re)découvrir la Wallonie à bon prix, compte désormais plus de 100.000 adhérents, annonce mardi un communiqué de VISITWallonia, le site officiel de la promotion du tourisme dans le sud du pays.

Conçu en 2020 en plein Covid, la première version du Pass visait à stimuler la fréquentation des opérateurs touristiques wallons et à encourager tous les publics à découvrir ou redécouvrir la Wallonie au sortir de la crise. La nouvelle version, qui date de 2022, est gratuite, multilingue et sans limite de validité.

Le Pass propose plus de 250 offres, dans de multiples attractions et musées, pour des activités variées telles que, par exemple, des escape rooms, des balades à dos d'âne, du golf champêtre ou des dégustations dans les brasseries, vignobles et chocolateries,... Différents types d'hébergement sont aussi passés en revue dans l'offre (gîtes, chambres d'hôtes, campings, hôtels ou logements insolites).