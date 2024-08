Alerte jaune aux précipitations en provinces de Liège, Luxembourg et Namur

Un front ondulant affectera essentiellement le sud-est et l'est du pays samedi après-midi. Une des ondes touchera le sud-est du territoire (essentiellement les provinces de Luxembourg et de Liège, ainsi que l'est de la province de Namur). Elle sera assez active avec des pluies ou des averses parfois intenses et pouvant être orageuses. Par endroits, des cumuls de plus de 20 mm en 6 heures et/ou de 25 à 50 mm en 24 heures seront possibles (ponctuellement, il n'est pas exclu que les quantités dépassent les 50 mm sur l'ensemble de l'épisode).

Dimanche matin, la zone de pluie quittera l'est du pays et le temps redeviendra sec dans toutes les régions.

En raison de cette alerte, le numéro 1722 est activé, ajoute le SPF Intérieur. Celui-ci est recommandé en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l'assistance des pompiers est nécessaire. Les demandes peuvent être introduites via l'e-guichet www.1722.be ou par téléphone au 1722.