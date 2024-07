Allez-vous passer le reste de la Fête nationale sous la pluie? Voici les dernières prévisions météo pour ce dimanche

Après les 30°C bien installés de ces deux derniers jours, le thermomètre perdra quelques degrés pour s'établir dans la vingtaine dimanche et la semaine prochaine. Invitée traditionnelle du 21 juillet, la drache nationale se montre encore indécise.

Le ciel laissera bien échapper quelques averses ci et là mais c'est surtout dans l'est du territoire que l'orage devrait gronder, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Assagi, le mercure trônera vers les 23°C en bord de mer et les 26°C en Campine, sous un vent faible à modéré.

Les parkas seront de mise au moment du feu d'artifice de la fête nationale puisque les averses se multiplieront en soirée. En seconde partie de nuit, la pluie quittera toutefois l'ouest et le centre du Plat pays et laissera place à de larges éclaircies. Les nuages s'accumuleront sur la partie est, où une averse pourrait encore se rappeler au bon souvenir des habitants. Le thermomètre jouera sa partition entre 13°C et 17°C.