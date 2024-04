Après la pluie du matin, viendra le beau temps

La zone de pluie déjà présente traînera lundi matin sur l'est du pays alors que le temps restera sec sur une large moitié ouest du territoire, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi, les précipitations se retireront vers l'Allemagne et le temps deviendra souvent sec avec quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 9 ou 10°C en Ardenne et 13 ou 14°C en plaine.

Le temps restera sec dans la soirée et le ciel sera peu nuageux. Durant la nuit, des nuages bas envahiront progressivement toutes les régions et quelques faibles pluies seront possibles par endroits. Les minima évolueront entre 5°C en Ardenne et 8 à 9°C en plaine.