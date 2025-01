Après le verglas, la pluie viendra perturber nos routes: "Il faudra rester vigilant"

En fin de nuit et tôt dimanche, il pourrait encore y avoir de la neige (fondante) ou des pluies verglaçantes qui se transformeront ensuite rapidement en pluie (parfois modérée) le matin, signale l'Institut royal météorologique dans son bulletin. Le temps sera ensuite nettement plus doux mais assez venteux avec encore de la pluie ou des averses. Les maxima oscilleront entre 5 et 13 degrés et il y aura des rafales autour de 60 km/h.

Le ciel sera très nuageux à couvert avec des pluies parfois modérées. En tout début de matinée, on notera encore un risque de pluie verglaçante dans les cantons de l'est et la possibilité de neige (fondante) dans le nord-est du pays. L'après-midi, les précipitations deviendront plutôt intermittentes. "Entre samedi minuit et lundi matin, les précipitations seront par moments assez marquées et l'on pourra localement relever 30 à 40 l/ m2, principalement dans le sud des provinces de Namur et de Luxembourg (avec plus de 25 l/ m2 en 24h)", précise l'institut.