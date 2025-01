Du froid, mais pas que: quel météo pour le premier week-end de l'année?

Ce soir , le ciel sera très nuageux partout, mais le temps restera encore sec. D'ici minuit, une zone active de précipitations arrivera par le sud-ouest. Les premières précipitations tomberont sous forme de neige avant de se transformer en pluie. Cette pluie pourrait être verglaçante, surtout en Ardenne, mais éventuellement aussi ailleurs. Les minima seront compris entre -4°C en Hautes-Fagnes et 0 ou 1°C en plaine. Le vent sera modéré de sud-est et virera au sud d'ici l'aube sur la moitié sud du pays. Les rafales atteindront souvent 50 km/h, mais localement elles pourraient atteindre 60 à 80 km/h.

Dimanche, le ciel sera très nuageux à couvert avec des pluies modérées. En début de matinée, on notera encore un risque de pluie verglaçante dans les cantons de l'est ou de neige fondante dans le nord-est du pays. L'après-midi, les précipitations deviendront plutôt intermittentes. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima de 6 ou 7°C en haute Ardenne à 12°C sur l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort, et assez fort à parfois fort à la mer, de sud-sud-ouest, avec des rafales de 55 à 65 km/h et jusqu'à 75 km/h sur le relief ardennais.