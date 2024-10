Au moins 3.000 personnes toujours déplacées en Italie après les inondations

Des inondations ont également été observées dans d'autres régions d'Italie, notamment dans les provinces de Mantoue et Crémone, en Lombardie, ou encore en Sicile et en Calabre où des glissements de terrain et des arbres tombés ont bloqué une autoroute.

L'Émilie Romagne est touchée par des inondations extrêmes pour la quatrième fois en un peu plus d'un an. Celles de mai 2023 avaient été particulièrement dévastatrices, causant la mort de 17 personnes et des dégâts à hauteur de plusieurs milliards d'euros.