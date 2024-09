Averses mardi, avec beaucoup de pluie, surtout en Haute Belgique

Le temps sera d'abord sec en beaucoup d'endroits, et il y aurait déjà des averses en Haute-Belgique, selon les prévisions de l'IRM mardi. Plus tard dans la journée, il y aura parfois des averses, avec beaucoup de pluie, surtout en Haute Belgique. Les maxima seront de 14 à 19 degrés.

Ce matin, quelques averses toucheront la Haute Belgique et la visibilité sera mauvaise dans certains endroits, alors que le temps sera encore généralement sec ailleurs avec souvent des nuages bas. Seulement dans l'extrême nord du pays, quelques éclaircies locales seront encore possibles. Dans le courant de l'avant-midi, le risque d'averses augmentera sur l'ouest du pays ainsi que sur les régions proches de la frontière française. L'après-midi, le ciel sera changeant à très nuageux et le risque de quelques averses s'étendra à l'ensemble du territoire; les précipitations seront toutefois les plus marquées en Ardenne et en Lorraine belge.

Les maxima se situeront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés en Campine. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud-sud-ouest, virant ensuite au secteur sud-ouest. A la côte, il sera parfois assez fort de secteur sud-sud-ouest, puis ouest-nord-ouest.